Inspiratienota Erfpunt: "Hart van lokale overheid sneller doen kloppen"

Door de warme temperaturen zijn het gevaarlijke dagen voor de oudere mensen onder ons. Vooral in rusthuizen, waar bewoners vaak een hele dag lang in hun kamer zitten. Daarom proberen ze in Zele de bewoners zoveel mogelijk naar buiten te lokken. Met een snoezelfiets bijvoorbeeld. Dat is een fiets die speciaal is ontworpen om mensen die moeilijk te been zijn toch op de fiets te krijgen.