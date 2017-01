Nieuws Inschrijvingen voor carnavalsstoet Temse onder druk door gehackt e-mailadres

Alle inschrijvingen voor de carnavalsstoet in Temse zijn mogelijk verloren gegaan. Dat komt omdat het e-mailadres van één van organisatoren gehackt is. Vanuit dat e-mailadres stuurden hackers een mail naar alle contactpersonen. Daarin stond dat de organisator op reis was in Oekraïne maar er al zijn waardevolle spullen kwijt speelde. Om de man zogezegd te helpen, moesten z'n contactpersonen meer dan 2.000 euro storten. Wie er achter de valse mails zit is nog niet duidelijk. Door de hacking is ook de mailbox van het slachtoffer zwaar beschadigd. De voorbereidingen voor carnaval Temse komen daarom in het gedrang.