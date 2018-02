Inkomen zelfstandige Oost-Vlaanderen meest gestegen: 11,6%

Sprintpack Logistics, beter bekend als het voormalige boekenverdeelcentrum Libridis, is door de rechtbank van koophandel in Dendermonde failliet verklaard. Het bedrijf uit Sint-Niklaas bood logistieke ondersteuning aan heel wat grote bedrijven, maar ging dus over de kop. De belangrijkste contracten van het bedrijf zijn ondertussen overgenomen door DistriMedia, een bedrijf uit Tielt. Zij zijn nu al actief in de gebouwen in Industriepark Noord. 20 van de 25 werknemers konden aan de slag blijven bij DistriMedia. Er vielen drie ontslagen.