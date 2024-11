Initiatiefrecht in Denderleeuw nu in handen van cd&v, onderhandelingen met #iedereenvooruit en N-VA gaan verder

In Denderleeuw blijven de onderhandelaars van Iedereen Vooruit, cd&v en N-VA aan het werk om een evenwichtige coalitie te vormen. Dat laten de drie partijen weten. Ze hebben een persmededeling verstuurd om zo alle twijfels en speculaties de wereld uit te helpen. Op 13 oktober kwam Vlaams Belang als grootste partij uit de verkiezingen, maar kopman Kristof Slagmulder kreeg geen meerderheid op de been. Twee weken geleden ging het initiatiefrecht dan naar Iedereen Vooruit, van huidig burgemeester Jo Fonck. Maar ook hij is niet rond geraakt binnen zijn opdracht van twee weken. Vandaag is dat initiatiefrecht dan overgegaan naar Jan De Nul van cd&v. Hij wil nu in alle sereniteit verder werken aan een sterke bestuursovereenkomst voor Denderleeuw.