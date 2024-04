Inhoud verdachte brief aan politie-inspecteur in Geraardsbergen blijkt onschadelijk

De brief die vrijdagvoormiddag in het politiecommissariaat in de Denderstraat aan een inspecteur werd bezorgd, bevatte een onschadelijke stof. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De brief die vrijdagochtend afgeleverd werd in het commissariaat werd geopend door een inspecteur van de lokale politie. Omdat de brief een verdachte substantie bevatte – en men geen enkel risico wou nemen – werden de brandweer en de Civiele Bescherming opgeroepen en werden alle veiligheidsmaatregelen genomen. De enveloppe met de verdachte substantie werd meegenomen voor onderzoek. Na onderzoek bleek maandag uit de labo-analyse dat het ging om een onschadelijke stof, maar om welke stof kon het parket niet specificeren. Intussen loopt het onderzoek naar de afzender van de brief en het motief om de brief naar de agent te verzenden, verder.