Dieven hebben in de nacht van zaterdag op zondag een grote som geld buit gemaakt in ‘De Zonnevallei’, de cafetaria aan de Nieuwdonk in Berlare. Via het dak raakten ze binnen. Daarna doorzochten ze het hele gebouw op zoek naar geld. De dader werd gefilmd en is duidelijk te zien op camerabeelden. De beelden werden overgemaakt aan de politie. Niet alleen ‘De Zonnevallei’ was trouwens het slachtoffer van inbrekers die nacht. Ook in het lokaal van de redders aan de Nieuwdonk werd er ingebroken. Ook daar gingen de dieven met een aanzienlijke geldsom aan de haal. Wie tips heeft, die kan contact opnemen met de politie van Berlare.