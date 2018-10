Het eerste dierenkerkhof in Vlaanderen is een feit. In Ninove is de begraafplaats vorige week vrijdag officieel geopend, maar vanaf vandaag kunnen ook effectief aanvragen voor een begraving ingediend worden. De dierenbegraafplaats ligt net naast het kerkhof aan de Groeneweg. Het idee komt uit Nederland en krijgt dus navolging bij ons, in Ninove. De bedoeling is om mensen een plaats te bieden om hun huisdier te begraven wanneer dat niet in eigen tuin kan. Zo mogen in Vlaanderen zieke dieren, of dieren boven de 10 kilo niet in eigen tuin begraven worden. Op een dierenbegraafplaats wordt het dier dan begraven en kan een gedenksteen geplaatst worden.