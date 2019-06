Ingrijpende wegenwerken starten op gewestweg N419 in Kruibeke

De werken op de N70 in Melsele gaan vanaf morgen een nieuwe fase in. Tot 28 juni zal er worden gewerkt tussen de Schoolstraat en de Sint-Elisabethstraat. Verkeer op de N70 in de richting van Beveren blijft mogelijk. Het verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via de Schoolstraat, Kalishoekstraat, Bruggravenstraat.Fietsers en voetgangers krijgen doorgang via aangeduide oversteekplaatsen op de werf. De omleiding via de Schoolstraat en Kalishoekstraat is een lokale omleiding door woonwijken en verschillende schoolomgevingen. Doorgaand verkeer moet maximaal hoofdwegen volgen, dit geldt ook voor zwaar verkeer tenzij zij kunnen aantonen in de omleidingszone in kwestie te moeten leveren.