Autobestuurder gewond na aanrijding met vrachtwagen op expresweg in Ninove

In Ninove zijn de werken begonnen aan het kruispunt Den Doorn. Deze ochtend is de asfaltlaag op een deel van het wegdek verwijderd. Den Doorn is een belangrijk kruispunt bij het binnenrijden van Ninove. Het moet na de heraanleg een pak veiliger worden voor voetgangers en fietsers. Tijdens de eerste fase is het kruispunt onderbroken aan de kant van Denderleeuw. Ook in de richting van Aalst is er hinder. Het verkeer wordt omgeleid, en wordt op het kruispunt zelf in beide richtingen over één rijstrook gestuurd.

Ook in de binnenstad is er verkeershinder, aan de Oude Kaai. Daar is het dak van het voormalige schoolgebouw ingestort. Omdat er nog meer instortingsgevaar was, moest de straat helemaal afgesloten worden. Intussen zijn de muren wel gestut, waardoor het verkeer weer deels doorkan. Er geldt een voorrangsregel. De afbraak van de oude kaaischool loopt trouwens heel wat vertraging op, omdat er asbest is gevonden.