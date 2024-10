In het Waasland houden we de vinger aan de pols. Want in Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en voor de nieuwe fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht zal het spannend zijn. Voor die laatste verkiezing hebben we teruggeblikt met Inge Brocken, Vlaams parlementslid en lijsttrekker voor de N-VA in de nieuwe fusiegemeente.