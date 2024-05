Inge Brocken is kopvrouw voor N-VA Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, Antoine Denert wordt lijstduwer

Inge Brocken, voormalig schepen in Beveren, wordt lijsttrekker voor N-VA voor de fusiegemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht. Dat hebben de drie afdelingen van N-VA zopas bekendgemaakt op een persconferentie. De partij maakte vandaag de belangrijkste kandidaten op de lijst bekend. Zo weten we wie er op de eerste zes plaatsen staat. En we weten ook wie er de lijst gaat duwen. En dat is niemand minder dan Antoine Denert, de burgemeester van Kruibeke. Hij keert dus terug naar de N-VA. Er is voorlopig ook één opvallende afwezige op de lijst. Bevers schepen Filip Kegels, de kopman voor N-VA bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Beveren, heeft geen prominente plaats gekregen.