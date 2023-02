Misschien heeft u er al eentje kunnen eten vandaag. Of staat het vanavond nog op het menu. Maar het is Lichtmis vandaag, en dat betekent bij heel veel mensen: pannenkoeken! Maria-Lichtmis is een christelijk feest en wordt altijd 40 dagen na Kerstmis gevierd. En er horen pannenkoeken bij. Een traditie in heel veel families, maar ook in woonzorg- en ontmoetingshuizen. En ook bij KiemKracht, een maatwerkbedrijf met hoofdkantoor in Hamme, dat ook op verschillende andere plaatsen in de regio actief is.