Infrabel vernieuwt langste beweegbare brug van België

Spoorwegbeheerder Infrabel is in Temse gestart met ingrijpende werken aan de brug over de Schelde. De Scheldebrug is de langste beweegbare brug van ons land. Het oudste gedeelte staat er al sinds 1955, en dus zijn sommige onderdelen dringend aan vervanging toe. Infrabel wil de brug in de toekomst ook vanop afstand kunnen bedienen. Treinen kunnen een tijdje niet over de brug rijden, maar er worden wel vervangbussen voorzien.