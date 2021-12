Dinsdagavond is een jonge vrouw gewond geraakt nadat ze met haar auto in de gracht naast de snelweg crashte. Het ongeval deed zich voor op de E34 ter hoogte van Stekene, in de richting van Antwerpen. Getuigen verwittigden de hulpdiensten. Die konden de vrouw al snel uit haar zwaar beschadigde wagen helpen. De vrouw verklaarde dat haar auto om een nog onverklaarbare reden was beginnen slippen, waarna het voertuig in de gracht over de kop ging en een boom ramde, om uiteindelijk op zijn dak tot stilstand te komen. De verwondingen van de bestuurster zouden, gezien de zware crash, nog meevallen. De jonge vrouw is voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.