Infrabel plant nieuwe poging om 100 jaar oude watertoren af te breken in Denderleeuw

Spoorwegbeheerder Infrabel heeft een nieuwe datum geprikt om de oude watertoren in Denderleeuw af te breken. Eerder dit jaar, in februari, was er al eens een poging ondernomen, maar die mislukte. De watertoren, die dateert van 1925 maar nu buiten dienst is, bleek te stevig gebouwd te zijn. De sloop werd toen voor onbepaalde tijd uitgesteld. Nu is er een nieuwe poging gepland. Het moet nog definitief bevestigd worden, maar de kans is groot dat die in het pinksterweekend zal zijn, op 7, 8 en 9 juni volgend jaar. Omdat het station van Denderleeuw een belangrijk spoorknooppunt is, moeten dergelijke werken ruim op voorhand worden ingepland. Infrabel rekent op drie dagen om de klus deze keer wel geklaard te krijgen.