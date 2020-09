In de Tweebruggenstraat, dat is de N70 in Lokeren zijn deze voormiddag twee chauffeurs gewond geraakt bij een frontale botsing. Om nog ongekende reden week een van de betrokken voertuigen plots af van zijn rijvak, waardoor de auto frontaal botste met een pick-up met aanhangwagen. De autobestuurster moest voor verzorging naar het ziekenhuis. Ook de uitbater van het mobiele kippenkraam was gewond en in shock. Beide voertuigen en het kraam liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Door het ongeval was er een tijdlang hinder in beide richtingen op de N70.