In onze provincie zijn er vorig jaar zes ongevallen gebeurd op een overweg. Dat blijkt uit cijfers van spoorwegbeheerder Infrabel. Daarbij lieten twee mensen het leven en vielen er twee zwaargewonden. En opvallend: één derde van die spoorongevallen gebeurden in havengebied. Over het algemeen daalt het aantal spoorongevallen jaar na jaar lichtjes, maar het aantal slachtoffers blijft hoog.