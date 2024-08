Infrabel bekijkt of de spoorwegovergang in Zele gesloten kan worden na dodelijke ongevallen

Spoorwegbeheerder Infrabel en het lokale bestuur van Zele bekijken of er maatregelen kunnen genomen worden aan de overweg in Huivelde. Daar kwam gisteren een man om het leven toen zijn auto werd gegrepen door een trein. Alles wijst op een spijtig ongeval. Het is wel al de tweede keer op minder dan een jaar tijd dat op die plaats iemand het leven laat. Infrabel probeert dan ook op zoveel mogelijk plaatsen de overwegen te sluiten, zodat ongelukken zoals gisteren vermeden kunnen worden. Het is best mogelijk dat ook de overweg in Huivelde gesloten wordt op termijn.