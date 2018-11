Over koeien gesproken, de brandweer van Beveren heeft gisteren heel wat moeite gehad om een koe te redden. Het dier was op een afgelegen plek aan de Drijdijk tussen Verrebroek en Kieldrecht in een kreek terecht gekomen. De koe lag in het riet waardoor het brandweer en de eigenaar heel wat moeite kostte om het dier door de modder en het riet tot aan de oever te krijgen. De reddingsoperatie nam ruim twee uur in beslag. Het dier was onderkoeld geraakt en daardoor in kritieke toestand. Een dierenarts snelde ter plaatse om de koe te verzorgen.