Inferno legt kippenbedrijf in Sint-Niklaas in de as, duizenden kippen omgekomen

Komt er in Sint-Niklaas of in Aalst een militaire kazerne? De twee steden circuleren als locatie in de wandelgangen van de federale regering. Die kondigde eerder al de bouw van twee nieuwe kazernes aan. Eentje in Henegouwen en ééntje in Oost-Vlaanderen. Maar waar precies, daar is blijft het stil over. Dat merkt ook Peter Buysrogge op, defensiespecialist en Kamerlid uit Sint-Niklaas. Zowel in Sint-Niklaas als in Aalst is er alvast weinig enthousiasme voor een militaire kazerne.