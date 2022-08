In de Varenstraat in Melsele is een korte maar felle brand uitgebroken bij een tuinbouwbedrijf. De eigenaar was aan het klussen, toen bij het slijpen vonken terecht kwamen op het kurkdroge gras, dat vuur vatte. Door de felle wind verspreidde het vuur zich razendsnel. Een auto, enkele machines en veel plastiek gingen in de vlammen op. Maar ook een waterreservoir met daarin zo'n 2 miljoen liter water raakte beschadigd. Door de hitte smolt en scheurde de plastiek die het reservoir waterdicht maakt. Of de tank nog kan hersteld worden, is niet duidelijk. Vele liters kostbaar water zijn al weggelopen. Mogelijk is dat een dikke streep door de rekening van de gemeente Beveren, die een overeenkomst had om het water te gebruiken om sportvelden en bloemperken te besproeien.