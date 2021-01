Economie Ineos stuurt plannen van Project One bij

Het miljardenproject van het Britse chemiebedrijf Ineos in de Antwerpse haven wordt stevig ingekrompen. De bouw van één van de twee nieuwe installaties in de haven is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Want de vraag op de markt is veranderd, zegt Ineos. Maar de chemiereus investeert nog altijd miljoenen in de Antwerpse haven.