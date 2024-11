Ineos Phenol in Doel volgend jaar na 2,5 jaar weer open, na bijna 3 jaar stilstand

Chemiebedrijf Ineos Phenol in de Waaslandhaven start in de tweede helft van volgend jaar de werking opnieuw op. Dat gaat wel ten koste van een fabriek in Duitsland, die dan tijdelijk zal sluiten. In Doel ligt de productie nu al ruim twee jaar stil. Reden is een dalende wereldwijde vraag naar fenol, een chemieproduct dat onder meer in de bouw- en autosector terechtkomt. Bij Ineos Phenol in Doel werken 150 mensen. Zij staan om de beurt een tijd op economische werkloosheid. Maar Ineos geeft nu dus het signaal dat het de fabriek in de Antwerpse haven niet wil opgeven. Daarom wordt er in de loop van volgend jaar opnieuw opgestart. Dat is ook nodig omdat de installaties in de fabriek anders schade zouden oplopen.