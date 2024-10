In Aalst is vanmiddag het indrukwekkende kunstwerk 'Stille Strijd' ingehuldigd. Stille Strijd symboliseert de onzichtbare mentale strijd waar veel jongeren mee kampen. Zelfdoding door depressie is de meest voorkomende doodsoorzaak bij jongeren. In Aalst willen ze het taboe doorbreken, en het onderwerp bespreekbaar maken. Tientallen nabestaanden kwamen vandaag samen.