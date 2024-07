Indrukwekkend slotconcert van STROOM festival in Aalst

In Aalst vindt zometeen het slotconcert van het STROOM festival plaats. Daar kan je aan de Spiegelvijver genieten van het concert 'Water Music'. Speciaal geschreven in 1717 om uitgevoerd te worden op het water. Water Music klonk voor het eerst tijdens een koninklijk boottochtje op de Theems in Engeland. Koning George I zat op een boot en het orkest op een tweede boot. De Spiegelvijver in Aalst is als locatie dan ook uitermate geschikt voor dit Barokke schouwspel.