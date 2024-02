Inbreuken bij 7 op de 10 gecontroleerde voertuigen tijdens actie in Wetteren

In Sint-Niklaas is een jongere vandaag hardhandig aangepakt door controleurs van De Lijn. Waarom en wat er aan de tussenkomst van de controleurs vooraf is gegaan, is op dit moment nog niet duidelijk. Vervoersmaatschappij De Lijn onderzoekt de zaak. Het incident speelde zich af op de lijnbus tussen Sint-Niklaas en Sinaai. Op deze amateurbeelden is te zien hoe de reiziger in de haag wordt geduwd. Daarna ontstaat er een schermutseling waarbij de jongere in kwestie hardhandig tegen de grond wordt geduwd. Controleurs van De Lijn hebben in principe wel de bevoegdheid om, iemand die weerbarstig is, in bedwang te houden tot de aankomst van de politie.