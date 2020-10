Nieuws Inbrekers stelen kluis uit pizzeria in Ninove, maar alles staat op camera

In Ninove is afgelopen nacht ingebroken bij pizzeria Domino's Pizza. Twee jonge daders gingen ervandoor met de kluis. Daarin zat de opbrengst van de afgelopen dagen. De jonge zaakvoerder is er het hart van in. De hele inbraak is gefilmd door de bewakingscamera's.