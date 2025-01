Inbraakpoging in woning in Waasmunster terwijl brandweerman op interventie is

In Waasmunster, in de Neerstraat, hebben dieven geprobeerd om in te breken in de woning van een brandweerman. Die was op dat moment aan het werk. De inbraakpoging gebeurde maandag in de late namiddag, op het moment dat de storm Floriane over het land waaide. Een bewakingscamera registreerde de actie. Terwijl de brandweerman met zijn collega's van de ene naar de andere melding reed, probeerden de inbrekers hun slag te slaan. De vrouw van het koppel was op dat moment wel thuis, en hoorde gerommel aan de achterdeur. Toen de dieven merkten dat het licht aanging, zetten ze het op een lopen. De regio heeft al enkele weken te kampen met een heuse inbrakenplaag.