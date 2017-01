Nieuws Inbraak in kantine van voetbalclub FC Lebbeke

Het is intussen een echte plaag aan het worden. Inbraken bij sportclubs. Vorige week werd Beveren geteisterd. Deze nacht zijn dieven aan de slag gegaan in Lebbeke. Er is namelijk ingebroken in de kantine en in het kantoor van voetbalclub FC Lebbeke. Veel buit hebben ze niet gemaakt op de club, maar de schade die ze hebben achtergelaten is niet te overzien. De schade wordt geraamd op 15.000 euro. Een bijzonder zware dobber voor de club. Het bestuur vraagt daarom aan de gemeente extra camera's.