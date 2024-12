In Zwijndrecht opent in januari Belgium Pizza School: "Met als specialiteit Napolitaanse pizza's"

Heeft u altijd al willen leren hoe u de beste pizza maakt? Wel, binnenkort hoeft u daarvoor niet helemaal uit te wijken naar Italië. Want in Zwijndrecht opent in januari de Belgium Pizza School. Zaakvoerders Mikayel en Salvatore leren er u de kneepjes van het pizzavak. Beginnende pizza-makers komen er te weten hoe ze authentieke Napolitaanse pizza's moeten bereiden, en zelfs professionele pizzaiolo of pizzabakkers kunnen er nog iets bijleren.