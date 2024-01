De Sint-Catharinakerk in Sinaai, bij Sint-Niklaas, staat binnenkort in de steigers. Het gebouw wordt gerestaureerd. Vlaanderen springt bij met een premie van bijna 900.000 euro. Het restauratiedossier staat al even op de wachtlijst. Zowel het dak, de gevel, schrijnwerk als glas-in-loodramen worden aangepakt. De oudste delen van de Sint-Catharinakerk stammen uit de 14e eeuw. Het gebouw werd verbouwd en verruimd van 1840 tot 1844. De voorgevel werd uitgevoerd in een byzantiniserende neo-stijl naar een ontwerp van Lodewijk Roelandt. Sinds 1983 is de kerk beschermd als monument en is ze ook een onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Dorpskom Sinaai.