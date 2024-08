Zele voerde een circulatieplan in, om de veiligheid voor zwakke weggebruikers te verhogen. Plannen die veel voeten in de aarde hebben gehad, maar die wel hun nut bewijzen. Dat zegt burgemeester Hans Knop. Met zijn cd&v-fractie wil hij ook de komende zes jaar mee besturen in Zele. Vandaag stelde hij zijn ploeg voor.