In verschillende ziekenhuizen een opmerkelijke stijging van coronapatiënten

Het aantal ziekenhuisopnames op de Covid-afdelingen is in ons land op een week tijd met elf procent gestegen. Er zijn nu 1.676 patiënten opgenomen. Daarvan liggen er nu 140 in de ziekenhuizen in onze streek. Dat is een stijging met 9 ten opzichte van het weekend. 21 van hen liggen op de afdelingen Intensieve Zorg. De stijging is het grootst in het AZ Nikolaas. Daar zijn er nu 5 patiënten bijgekomen. Ook in de ziekenhuizen in Aalst en in Dendermonde is er opnieuw een stijging. In het AZ Sint-Elisabeth neemt de druk wel opnieuw wat af. Daar zijn momenteel nog 17 patiënten opgenomen op de Covid-afdeling en niemand van hen heeft intensieve verzorging nodig.