In velden rond 3M groeit hennep om PFOS uit de grond te krijgen

In de Heirlandstraat in Daknam, bij Lokeren, is vrijdag in de late namiddag een gerenoveerde schuur volledig in vlammen opgegaan. De brandweer kon op het nippertje de aangebouwde villa vrijwaren. Het was rond 17u15 dat buren de brand opmerkten en de eigenaars verwittigden. Die konden nog net twee peperdure Porsches en nog enkelespullen uit de brandende schuur halen, maar een derde wagen bleef in de vlammen. Het vuur verspreidde zich razendsnel via de zolder van degerenoveerde schuur. De schuur deed dienst als klein atelier waar hout gegraveerd en gesneden werd. Volgens de buren diede brand opmerkten ontstond het vuur daar. Wat de exacte oorzaak van de brand is, is niet duidelijk. Na een dik half uur blussen kreeg de brandweer de vlammen onder controle. Verschillende tankwagens uit de brandweerzone Oost kwamen ter plaatse omdat de brandweer aanvankelijk met watertekort kampte op de afgelegen en landelijke plek. De gerenoveerde schuur ging volledig in vlammen op, maar overslag naar de aangebouwde villa kon wel nipt vermeden worden. Enkel de keuken liep schade op. De eigenaars bleven ongedeerd maar verkeerden in shock.