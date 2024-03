Op de wereldkampioenschappen G-baanwielrennen in het Braziliaanse Rio de Janeiro heeft Ewoud Vromant brons behaald in de scratch. In een sprint voor plek twee werd hij geklopt door een Japanner. Het goud was voor een Fransman. Het is de tweede WK-medaille voor de Woubrechtegemnaar. Eerder deze week pakte hij al zilver in de individuele achtervolging. Daar ziet de beelden van. Vromant blikt tevreden terug op dit WK. Goud zat er deze keer niet in, maar het is wel zijn ambitie voor de Paralympische Spelen in Parijs.