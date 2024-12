In Sint-Gillis-Waas hebben ze vragen bij de grenscontroles van de Nederlandse Marechaussee: "Hopelijk geen files"

Vanaf vandaag is het mogelijk dat u met de wagen gecontroleerd wordt als u de grens met Nederland oversteekt. Met die zogenaamde grenscontroles wil de Nederlandse regering illegale migratie tegengaan. Het gaat om systematische steekproeven. Maar de gemeentes langs onze kant van de grens, maken zich toch wat zorgen dat de actie voor lange files kan zorgen. In onze regio zijn er grensovergangen in Beveren, Stekene, en Sint-Gillis-Waas.