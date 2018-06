In Oost-Vlaanderen stijgt langdurig ziekteverzuim met ruim 20% in 4 jaar

Het langdurig ziekteverzuim in onze provincie is tussen 2014 en 2017 met maar liefst 20% gestegen. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. Er is sprake van langdurig werkverzuim als een werknemer langer dan een jaar ziek is. Het zijn vooral arbeiders die langdurig ziek zijn. Wat nog opvalt in de cijfers is dat de grootste groep kortstondig zieken in onze provincie 50-plussers zijn, terwijl dat in de rest van Vlaanderen voornamelijk jonge dertigers zijn. Zowel de overheid als de bedrijven zelf doen steeds meer inspanningen om mensen aan het werk te houden. Werkende Belgen zijn jaarlijks gemiddeld 6 dagen afwezig door ziekte.