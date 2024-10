In Ninove gaat morgen de tweede fase in van de werken aan kruispunt Den Doorn. Den Doorn is een belangrijk kruispunt bij het binnenrijden van Ninove. Het moet na de heraanleg een pak veiliger worden voor voetgangers en fietsers. Tot vanavond is het kruispunt nog onderbroken aan de kant van Denderleeuw. Het verkeer wordt op het kruispunt in beide richtingen over één rijstrook gestuurd. Vanaf morgen zal dat in de omgekeerde richting gebeuren, en wordt de kant richting het centrum van Ninove onderbroken. Het verkeer op de Expresweg wordt dan over de vernieuwde baan gestuurd. De werken zouden tegen de kerstvakantie moeten klaar zijn.