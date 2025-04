De paasvakantie is begonnen en de Wase polders staan in bloei. De perelaars kleuren de velden wit. Want de bloesems staan op de bomen. En ook de Nederlandse tulpen in Meerdonk geven het Waasland wat extra lentekleuren. Langs de Lange Nieuwsstraat komen ook die bloemen, in heel veel kleren en vormen, stilaan in bloei. En dat lokt natuurlijk heel wat natuurliefhebbers.