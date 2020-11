Het is nog altijd niet duidelijk of Waasland-Beveren weer in actie komt dit weekend. De club heeft de voorbije twee speeldagen niet gespeeld omdat er te veel coronabesmettingen waren. Gelukkig neemt het aantal besmettingen wel af. Dat laat de club weten op haar website. Hoeveel spelers en stafleden er nog besmet zijn, dat laat de club niet weten. Op het piekmoment vorige week waren dat er 19. Daarom ging de club ook even in mini-lockdown. Sinds maandag zijn de negatief geteste spelers weer beginnen trainen. Morgen worden de spelers opnieuw getest. De resultaten zouden vrijdag of zaterdag bekend moeten zijn. Op basis daarvan neemt geelblauw een beslissing op het zondagavond speelt tegen Gent.