In januari begint transitiemanager aan het voorbereiden van een fusie tussen Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht: "Duidelijkheid voor personeel"

De feiten van afgelopen weekend in Sint-Gillis-Dendermonde maken veel los in de samenleving. Ook de politiek wordt tot de orde geroepen. Marianne, de vrouwenbeweging van PVDA, organiseert vanavond om zeven uur een protestactie op de trappen van het Dendermondse gerechtsgebouw. Want Cennet is al de tweeëntwintigste vrouw die door haar partner of ex-partner is vermoord dit jaar in ons land. Femicide heet het fenomeen. En er moet dringend wat aan gebeuren, zegt de partij.