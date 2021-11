In deze tankstations tank je het goedkoopst: "20 cent onder de prijs, eigenlijk onverantwoord"

Wie het goedkoopst wil tanken in onze regio, die moet in het Waasland zijn. Want verschillende tankstations in Sint-Niklaas en Stekene bieden zowel diesel als benzine tot 20 cent per liter onder de officiële prijs aan. Op een volle tank van 50 liter is dat toch al een verschil van 10 euro. De reden voor het prijsverschil is simpel: tankstations willen zo Nederlanders over de grens lokken. En tankstations die in elkaars buurt liggen voeren daarenboven ook nog eens een strijd om de laagste prijs.