In deze loges verblijven de artiesten op de Lokerse Feesten: "We proberen aan zo veel mogelijk eisen te voldoen"

Gisteravond hebben enkele Nederlandse topacts de aftrap gegeven voor de 48ste editie van de Lokerse Feesten. Naast Merol en Goldband stonden ook The Opposites op de Grote Kaai. Het is een van de weinige optredens deze zomer voor Willem de Bruin en Twan van Steenhoven en voorlopig het laatste in ons land. Na hun show maakte het Nederlandse rapduo even tijd voor een interview. Over het optreden, wat de toekomst brengt, het verschil tussen België en Nederland én Jan Vertonghen.