Nog zes keer slapen en dan trekken we met z'n allen naar het stemhokje. In elke gemeente en stad voeren de lokale politici acties om u te overtuigen. Om voor hen te kiezen. Maar ook om te gaan stemmen. Want welke invloed zal de afgeschafte opkomstplicht hebben, op de resultaten? Wij gingen de temperatuur eens opmeten op de markt in Dendermonde.