In Denderleeuw gaat N-VA in op de uitnodiging van Vlaams Belang tot een eerste gesprek over mogelijke coalitievorming. Dat gesprek wordt nog deze week gevoerd. N-VA spreekt zich niet op voorhand uit tegen een bestuursdeelname, maar plaatste eerder al kanttekeningen bij een samenwerking met de partij van lijsttrekker Kristof Slagmulder. N-VA wil kijken in welke mate Vlaams Belang afstand wil nemen van een aantal zeer scherpe standpunten. Als dat niet gebeurt is een samenwerking sowieso onmogelijk, zo klinkt het. Denderleeuw is de tweede Vlaamse gemeente waar het Vlaams Belang zondag de grootste werd, Lijsttrekker Kristof Slagmulder krijgt volgens het nieuwe kiesdecreet tot 28 oktober het initiatiefrecht om een meerderheid te zoeken.