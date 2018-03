Nieuws In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we weer over op de zomertijd

embed

Morgen, in de nacht van zaterdag op zondag schakelen we weer over op de zomertijd. Om 2 uur draaien we de klok een uur vooruit. We verliezen dus een uurtje slaap., tenzij u een uurtje vroeger dan gewoonlijk in bed kruipt natuurlijk.