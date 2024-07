In Temse zijn ze op en onder de Cordeelsite bezig met het maken van isolatiemateriaal. Maar geen gewoon isolatiemateriaal. Want bedrijf C-biotech kweekt er duurzame en ecologisch verantwoorde isolatie uit industriële hennep. De plantjes worden in een hoogtechnologisch labo vermalen en gebakken. En dan kan het mycelium oftewel schimmelkweekproces beginnen. In de 500 meter lange catacomben van de oude Boelwerf.