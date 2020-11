Bij het dierenopvangcentrum SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen zijn deze namiddag vijf poolvossen binnengebracht. De beestjes zijn zeer zeldzaam in Europa. Zowel in ons land, als in Nederland is het verboden om poolvossen te houden. Maar toch werden ze in Nederland aangetroffen. In erbarmelijke omstandigheden in een nertsenkwekerij. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights haalde ze daar weg. Na een lange revalidatie zijn de vossen er eindelijk bovenop en krijgen ze een permanent stekje bij SOS Wilde Dieren.