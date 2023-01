In cultuurhuis Accu moet de Zottegemnaar vanaf 2027 zijn batterijen kunnen opladen

Dan keren we nog even terug naar Zottegem. Want het stadsbestuur heeft er de naam van het toekomstige cultuurhuis bekendgemaakt. 'ACCU' zal dat gaan heten. De nieuwe cultuursite moet een plek worden waar de Zottegemnaren hun batterijen kunnen opladen. Het cultuurhuis moet op de Sanitary-site komen, naast het administratief centrum. Het wordt de thuisbasis voor zowel het cultureel centrum als de stedelijke academie. De bedoeling is dus om alle cultuuractiviteiten te centraliseren op één plek in de stad. Er komt ook een ondergrondse parking. In het najaar van 2024 zouden de werken van start gaan. In Zottegem hopen ze in 2027 de deuren van het nieuwe cultuurhuis te openen.