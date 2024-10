In Buggenhout gaat cd&v van lijsttrekker Geert Hermans in zee met N-VA

Bij de gemeenten is er nu ook in Buggenhout een akkoord gevonden. Cd&v van lijsttrekker Geert Hermans gaat daar in zee met N-VA. De vorige bestuursperiode had cd&v een absolute meerderheid in Buggenhout. Nu haalde de partij tien zetels, dat zijn er drie minder dan de vorige verkiezingen. Met N-VA heeft cd&v dus wel een coalitiepartner gevonden. Die partij haalde een extra zetel binnen en heeft er nu zes. Vlaams Belang en PRO 9255 belanden in de oppositie. Geert Hermans blijft de komende legislatuur burgemeester.